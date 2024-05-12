Президент Грузии выступила с экстренным обращением на фоне митингов

Зурабишвили предложила правящей партии "Грузинская мечта" отложить дату вступления в силу закона до 1 ноября. То есть сделать закон действующим уже после парламентских выборов, которые состоятся 26 октября.

"Этот закон - российский, методы нашего правительства - российские, и даже сегодняшняя речь премьер-министра - российская", - сказала она.

Накануне премьер страны заявил, что якобы законопроект об "иноагентах" поддерживают 60% граждан. Тем временем протестующие анонсировали масштабную демонстрацию, которая начнется уже сегодня в 22:00.