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Президент Грузии выступила с экстренным обращением на фоне митингов

Фото: президент Грузии Саломе Зурабишвили (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с экстренным обращением на фоне массовых митингов против законопроекта об "иноагентах".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Зурабишвили предложила правящей партии "Грузинская мечта" отложить дату вступления в силу закона до 1 ноября. То есть сделать закон действующим уже после парламентских выборов, которые состоятся 26 октября.

"Этот закон - российский, методы нашего правительства - российские, и даже сегодняшняя речь премьер-министра - российская", - сказала она. 

Накануне премьер страны заявил, что якобы законопроект об "иноагентах" поддерживают 60% граждан. Тем временем протестующие анонсировали масштабную демонстрацию, которая начнется уже сегодня в 22:00.

 

 

Протесты в Грузии

Напомним, что в прошлом месяце правительство Грузии начало обсуждать законопроект об "иностранных агентах", что спровоцировало волну протестов в стране.

Заметим, что, по данным СМИ, только во вчерашнем протесте в Грузии приняло участие по меньшей мере 200 тысяч человек.

Ситуация вызывает беспокойство в Европейском союзе. В ответ на то, что ряд официальных лиц осудили применение силы против протестующих и, например, призвали лишить Грузию статуса кандидата на вступление в блок.

Более подробно о событиях в Грузии - в материале РБК-Украина.

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Грузия