Президент Грузії відповіла на погрозу арешту з боку глави уряду
Сьогодні прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе пригрозив президентці країни в'язницею, якщо вона не залишить посаду. Зі свого боку Саломе Зурабішвілі відповіла на його погрози.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sova News і Telegram Ехо Кавказу.
"Ми не боїмося", - заявила Зурабішвілі.
Її слова прозвучали перед мітингувальниками в Тбілісі, яких вона підтримує і які вимагають перевиборів у країні. Вона додала, що залишається вірною країні та Конституції, перед якою склала присягу 6 років тому.
"Я буду вірна армії Грузії та ветеранам, які прийшли сюди сьогодні. Я є і буду її верховним головнокомандувачем. Я є і буду вірна цим людям, які стоять тут, але не тільки цим людям. Я є і буду президентом для всіх", - сказала глава держави.
Крім цього Зурабішвілі знову наполягає на необхідності майже призначення нових парламентських виборів. Вона заявляє, що дата голосування має бути узгоджена до 29 грудня. Тобто до дня, коли закінчується термін її президентських повноважень.
Що передувало протестам і загрозі арешту
Нагадаємо, наприкінці жовтня в Грузії відбулися парламентські вибори, на яких фіксували численні фальсифікації. За підсумками цих виборів перемогу здобула проросійська партія "Грузинська мрія", хоча прогнози і соцопитування говорили про перевагу опозиційних сил. Крім того, правляча партія призупинила переговори про євроінтеграцію країни. Усе разом це викликало протести.
Крім цього, 14 грудня колегія вибірників обрала нового президента Грузії. Ним став колишній футболіст Михайло Кавелашвілі і він був єдиним кандидатом на посаду глави держави, якого висунула "Грузинська мрія".
Термін президентських повноважень у Зурабішвілі спливає 29 грудня, проте вона, як і протестувальники, не визнає результатів виборів. У зв'язку з цим, грузинський прем'єр Кобахідзе пригрозив їй в'язницею в разі непокори.
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