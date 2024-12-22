Президент Грузії відповіла на погрозу арешту з боку глави уряду

Сьогодні прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе пригрозив президентці країни в'язницею, якщо вона не залишить посаду. Зі свого боку Саломе Зурабішвілі відповіла на його погрози.

"Ми не боїмося", - заявила Зурабішвілі.

Її слова прозвучали перед мітингувальниками в Тбілісі, яких вона підтримує і які вимагають перевиборів у країні. Вона додала, що залишається вірною країні та Конституції, перед якою склала присягу 6 років тому.

"Я буду вірна армії Грузії та ветеранам, які прийшли сюди сьогодні. Я є і буду її верховним головнокомандувачем. Я є і буду вірна цим людям, які стоять тут, але не тільки цим людям. Я є і буду президентом для всіх", - сказала глава держави.

Крім цього Зурабішвілі знову наполягає на необхідності майже призначення нових парламентських виборів. Вона заявляє, що дата голосування має бути узгоджена до 29 грудня. Тобто до дня, коли закінчується термін її президентських повноважень.