Президент Грузии ответила на угрозу ее ареста со стороны главы правительства

Сегодня премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе пригрозил президентке страны тюрьмой, если она не покинет должность. В свою очередь Саломе Зурабишвили ответила на его угрозы.

"Мы не боимся", - заявила Зурабишвили.

Ее слова прозвучали перед митингующими в Тбилиси, которых она поддерживает и которые требует перевыборов в стране. Она добавила, что остается верна стране и Конституции, перед которой принесла присягу 6 лет назад.

"Я буду верна армии Грузии и ветеранам, которые пришли сюда сегодня. Я есть и буду ее верховным главнокомандующим. Я есть и буду верна этим людям, которые стоят здесь, но не только этим людям. Я есть и буду президентом для всех", - сказала глава государства.

Помимо этого Зурабишвили вновь настаивает на необходимость почти назначения новых парламентских выборов. Она заявляет, что дата голосования должна быть согласована до 29 декабря. То есть до дня, когда истекает срок ее президентских полномочий.