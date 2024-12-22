Прем'єр Грузії пригрозив президентці в'язницею, якщо та залишиться на посаді

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що президентці Саломе Зурабішвілі доведеться піти з посади після закінчення каденції. Він пригрозив їй в'язницею у разі непокори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Кобахідзе, яку цитує Sova.

Він заявив, що Зурабішвілі "не залишилося і тижня" на посаді президента Грузії, тому прем'єр "порекомендував" їй не зустрічатися з опозицією та утриматися від оголошення нових парламентських виборів.

"Щоправда, деякі європейські політики та офіційні особи кажуть, що багато може статися до 29 грудня (термін закінчення повноважень Зурабішвілі, - ред.), але я запевняю вас, що станеться не так багато", - сказав Кобахідзе.

Глава грузинського уряд пригрозив президентці на випадок, якщо вона не залишить посаду.

"Подивимося, де вона продовжить жити - за ґратами чи на волі. Я думаю, у неї достатньо підстав не порушувати норми Кримінального кодексу", - заявив він.