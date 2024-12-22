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Прем'єр Грузії пригрозив президентці в'язницею, якщо та залишиться на посаді

Тбілісі, Неділя 22 грудня 2024 13:24
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Прем'єр Грузії пригрозив президентці в'язницею, якщо та залишиться на посаді Фото: прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що президентці Саломе Зурабішвілі доведеться піти з посади після закінчення каденції. Він пригрозив їй в'язницею у разі непокори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Кобахідзе, яку цитує Sova.

Він заявив, що Зурабішвілі "не залишилося і тижня" на посаді президента Грузії, тому прем'єр "порекомендував" їй не зустрічатися з опозицією та утриматися від оголошення нових парламентських виборів.

"Щоправда, деякі європейські політики та офіційні особи кажуть, що багато може статися до 29 грудня (термін закінчення повноважень Зурабішвілі, - ред.), але я запевняю вас, що станеться не так багато", - сказав Кобахідзе.

Глава грузинського уряд пригрозив президентці на випадок, якщо вона не залишить посаду.

"Подивимося, де вона продовжить жити - за ґратами чи на волі. Я думаю, у неї достатньо підстав не порушувати норми Кримінального кодексу", - заявив він.

Ситуація в Грузії

Протести в Грузії розпочалися наприкінці жовтня, коли відбулися парламентські вибори. Перемогу отримала проросійська партія "Грузинська мрія", яка керує країною вже понад десять років.

Спостерігачі фіксували численні порушення та спроби фальсифікації під час голосування. Опозиція у Грузії відмовилася визнавати вибори і закликала до протестів.

14 грудня у Грузії обрали нового президента. Вперше президента обирали не громадяни, а виборча колегія, де більшість у "Грузинської мрії".

Переможцем оголосили колишнього футболіста з антизахідними поглядами Михаїла Кавелашвілі. Він був єдиним кандидатом, якого винесла "Грузинська мрія".

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