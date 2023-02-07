Президент Грузії цинічно звинуватила Саакашвілі у "підриві репутації" країни

"Президент не обговорює і не може обговорювати справедливість/несправедливість цього (судового) рішення, але політична оцінка залежить від усіх нас. Зрозуміло одне, що цим рішенням грузинський народ засуджений до замкненого кола і залишається заручником цієї ситуації", - заявила вона.

За її словами, ситуація з Саакашвілі заважає правильному розвитку відносин із партнерами.

"Заважає висловити солідарність українському народу і країні під час цього важкого випробування, що завдає шкоди грузинській традиції, заважає нашому визнанню Євросоюзом. Заважає нам працювати над 12 рекомендаціями та їх виконанням, звідси і нашому статусу кандидата", - підкреслила вона.

При цьому грузинський президент додала, що її країна є заручником єдиного питання.

"У цей час усі інші важливі для нас питання сьогодні навіть не обговорюються на публічному рівні... Репутація країни була підірвана, довіра похитнулася, наше місце в новому геополітичному контексті стало невизначеним", - наголосила вона.

Зурабішвілі заявила, що відповідальність за хаос, пов'язаний із ситуацією навколо Саакашвілі, лежить рівною мірою на уряді та опозиції, а президентське помилування не зможе виправити ситуацію.

"Жодне президентське помилування не допоможе цій взаємній дискредитації, тому що це лише вираження індивідуальної та особистої волі президента, а не ознака нового підходу режиму або реальної деполяризації, якої вимагає від нас Європа", - заявила вона, наголосивши, що Саакашвілі, в разі його звільнення, стане активним супротивником не тільки влади, а й фактично репутації країни.