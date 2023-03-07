Чорний день демократії. Посольство США в Грузії відреагувало на закон про "іноагентів"

Сьогодні, 7 березня, посольство США в Грузії відреагувало на початок обговорення на пленарному засіданні парламенту законопроектів про "іноагентів".

"Сьогодні - чорний день для грузинської демократії. Просування парламентом натхненних Кремлем законів несумісне з явним прагненням народу Грузії до європейської інтеграції та її демократичного розвитку", - йшлось в заяві.

Крім того, вони додали, що у хвалення такого закону завдасть шкоди відносинам Грузії з її стратегічними партнерами та підірве важливу роботу багатьох грузинських організацій, які допомагають співгромадянам.

"Те, що відбувається, викликає реальні питання про прихильність правлячої партії (Грузії - ред.) до євроатлантичної інтеграції", - наголосили в посольстві США.

Противники закону перекрили проспект перед будівлею парламенту

Сьогодні учасники акції проти закону про "іноагентів" перекрили проспект Руставелі у Тбілісі.

Кількість учасників значно збільшилася після того, як на пленарному засіданні розпочалися слухання проектів закону про "іноагенти".

За даними місцевих ЗМІ, неподалік від будівлі мобілізовано спецназ. Крім того, також стягуються додаткові наряди поліції на протилежній від парламенту стороні за храмом Кашветі.

МВС своєю чергою зробило заяву, попередивши організаторів та лідерів мітингу не допускати закликів до насильства та стежити за тим, щоб акція не набула насильницького характеру. Минулої п'ятниці після аналогічного попередження на акції біля парламенту було заарештовано 36 людей.

Президент Грузії розкритикувала законопроект

Виступаючи вчора в США на 67-й сесії Комісії зі стану жінок Економічної та Соціальної Ради ООН президент Грузії Саломе Зурабішвілі відреагувала на підтримані правлячою партією законопроекти про "агентів іноземного впливу" та зазначила, що новий законопроект буде обмежувати свободу.

"Законопроект, представлений деякими групами в моїй країні, який обмежить свободу неурядових організацій, буде вкрай шкідливим для демократичної трансформації нашого суспільства, ліквідації гендерної дискримінації та, власне, шляху нашої євроінтеграції. Виходячи з цього, я вже висловила свою рішучу незгоду з цим законопроектом і використовую цю можливість, щоб викласти свою позицію і тут", - наголосила Зурабішвілі.

Парламент Грузії у першому читанні підтримав закон про "іноагентів"