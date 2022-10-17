Президент Грузії допустила перегляд візового режиму з Росією

Влада Грузії може переглянути візовий режим з Росією, який поки є досить ліберальним.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Ехо Кавказу ", про це заявила президент Грузії Саломе Зурабішвілі.

"Не виключено, що нам доведеться переглянути візовий режим, який у сьогоднішніх умовах досить ліберальний і менш прийнятний в умовах російської агресії, але все це має вирішити влада спільно з суспільством", - заявила президент.

За її словами, зараз перебування громадян РФ у Грузії "є викликом" і особливо важливо, щоб громадськість була впевнена в тому, що всі механізми контролю задіяні для "уникнення небезпеки".