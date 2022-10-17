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Президент Грузии допустила пересмотр визового режима с Россией

Фото: Саломе Зурабишвили, президент Грузии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Власти Грузии могут пересмотреть визовый режим с Россией, который пока что является достаточно либеральным.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа", об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

"Не исключено, что нам придется пересмотреть визовый режим, который в сегодняшних условиях достаточно либеральный и менее приемлем в условиях российской агрессии, но все это должны решить власти совместно с обществом", - заявила президент.

По ее словам, сейчас пребывание граждан РФ в Грузии "является вызовом" и особенно важно, чтобы общественность была уверена в том, что все механизмы контроля задействованы для "избежания опасности".

Напомним, из-за объявления мобилизации в России большое количество мужчин начали выезжать из страны в Грузию.

После этого в парламенте Грузии заговорили о возможном введении запрета на въезд в страну для мужчин в возрасте от 18 до 55 лет, но в правительстве сразу же опровергли такие слухи.

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Российская ФедерацияГрузияБезвизовый режим