Президент Грузии допустила пересмотр визового режима с Россией

Власти Грузии могут пересмотреть визовый режим с Россией, который пока что является достаточно либеральным.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Эхо Кавказа ", об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

"Не исключено, что нам придется пересмотреть визовый режим, который в сегодняшних условиях достаточно либеральный и менее приемлем в условиях российской агрессии, но все это должны решить власти совместно с обществом", - заявила президент.

По ее словам, сейчас пребывание граждан РФ в Грузии "является вызовом" и особенно важно, чтобы общественность была уверена в том, что все механизмы контроля задействованы для "избежания опасности".