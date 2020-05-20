Президент Грузии считает нормальной реакцию Тбилиси на назначение Саакашвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что реакция Тбилиси на назначение экс-главы государства Михеила Саакашвили на должность главы исполнительного комитета реформ в Украине была нормальной. Она заявила, что "отзыв посла для консультаций вполне естественен".

Об этом она заявила в эфире "Рустави-2".

"Наша реакция была полностью нормальной. Я знаю дипломатический язык и что можно и что нельзя. Реакция была умеренной, нормальной, какая и должна была быть", - сказала Зурабишвили.

Она отметила, что с украинской стороны было "недипломатичным" не информировать Тбилиси о принятом решении и не обсуждать этот вопрос.

Напомним, после назначения Саакашвили правительство Грузии отозвало посла из Киева. У них заявили, что Украина назначила на должность человека, который осужден и разыскивается в Грузии.

Кроме того, президент Владимир Зеленский назвал ошибкой отзыв грузинского посла, исключив зеркальные шаги со стороны Украины. Он также ожидает результаты от Саакашвили в ближайшие месяцы.