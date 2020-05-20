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Президент Грузії вважає нормальною реакцію Тбілісі на призначення Саакашвілі

Новини » Політика     20.05.2020 - 08:36
Президент Грузії вважає нормальною реакцію Тбілісі на призначення Саакашвілі
Фото: Саломе Зурабішвілі (2020news.ge)

У Грузії вважають, що з української сторони було "недипломатичним" не інформувати Тбілісі про прийняте рішення

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі вважає, що реакція Тбілісі на призначення екс-глави держави Міхеїла Саакашвілі на посаду голови виконавчого комітету реформ в Україні була нормальною. Вона заявила, що "відкликання посла для консультацій цілком природнє".

Про це вона заявила в ефірі "Руставі-2".

"Наша реакція була цілком нормальною. Я знаю дипломатичну мову і що можна і що не можна. Реакція була помірною, нормальної, яка і повинна була бути", - сказала Зурабішвілі.

Вона зазначила, що з української сторони було "недипломатичним" не інформувати Тбілісі про прийняте рішення і не обговорювати це питання.

Нагадаємо, після призначення Саакашвілі уряд Грузії відкликав посла з Києва. У них заявили, що Україна призначила на посаду людини, яка засуджена і розшукується в Грузії.

Крім того, президент Володимир Зеленський назвав помилкою відгук грузинського посла, виключивши дзеркальні кроки з боку України. Він також очікує результати від Саакашвілі в найближчі місяці.

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України СаакашвіліГрузія
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