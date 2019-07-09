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Президент Грузии призвала Россию к деэскалации конфликта

Новости » Политика    09.07.2019 - 15:35
Президент Грузии призвала Россию к деэскалации конфликта
Фото: Саломе Зурабишвили (из открытых источников)

Президент Грузии призвала к мирной политике

Президент Саломе Зурабишвили призвала Российскую Федерацию не поддаваться на эскалацию в связи с акциями протеста в Грузии. Об этом сообщает издание "Грузия Online".

Она призвала к мирной политике. По ее словам, она является единственным путем для сохранения стабильности в стране и регионе.

"Я призываю руководство России не поддаваться на эскалацию. Будет парадокс, если соседняя страна ответит на провоцирование, начатое по ее же характеристике "радикальными силами" и этим будет способствовать деструктивным целям", - заявила она.

Отметим, сегодня Госдума приняла постановление "О возможных дополнительных экономических мерах в связи с антироссийскими провокациями в Грузии". В РФ сообщили, что в качестве санкций предлагается запретить ввоз в Россию грузинских вин и воды, а также ограничить денежные переводы из РФ в Грузию.

РБК-Украина писало, что с 8 июля официально прекратились прямые перелеты между Россией и Грузией

Напомним, отношения между странами в очередной раз обострились после выступления российских политиков в парламенте Грузии. В частности, выступление депутата Сергея Гаврилова с места спикера вызвало массовые протесты, которые в первый же день вылились в штурм парламента. Протестующие также требовали отставки министра МВД и досрочных выборов. В итоге власти частично удовлетворили их условия. Однако, акции продолжаются.

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