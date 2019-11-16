Президент Грузии отреагировала на события в парламенте и протесты

Президент Грузии Саломе Зурабишвили распространила заявление о непринятии парламентом конституционных изменений о переходе на пропорциональную избирательную систему. Об этом сообщает грузинский "Первый канал".

Зурабишвили заявила, то стабильность в Грузии является ее "главной заботой".

"Прежде всего, я хотела бы подчеркнуть, что, исходя из напряженности и поляризации в нашей стране, сохранение нашего общего достижения - стабильности - является моей главной заботой и требованием народа. Мы все должны уважать это требование", - заявила она, добавив, что для парламентских выборов в следующем году необходимо сохранить максимальное спокойствие.

Она выразила сожаление по поводу провала парламентом конституционных изменений о переходе на пропорциональную избирательную систему.

"Очень жаль, что так громко озвученную инициативу, которая соответствует рекомендациям международного сообщества, не смогли (или не захотели) довести до конца. Это приводит к негативной оценке процессов, происходящих в нашей стране - в то время, когда нам нужна активная поддержка по всем направлениям", - заявила лидер государства.

Кроме того, по ее словам, процессы в парламенте не являются "непреодолимой трудностью для страны или концом демократии", но следует воздержаться от углубления напряженности и обострения поляризации. Также она призвала власть и оппозицию "использовать любую возможность, чтобы найти общий язык, улучшить Избирательный кодекс и создать максимальные условия для честных выборов".

Напомним, в Грузии во время антиправительственной акции протеста возле офиса правящей партии "Грузинская мечта" произошли столкновения между демонстрантами и силовиками.

Ранее сообщалось, что в Грузии вспыхнула новая волна антиправительственных протестов, после того как парламент отказался поддержать избирательную реформу. Реформа предусматривала проведение в 2020 году парламентских выборов по пропорциональной системе. Протестующие вышли под здание парламента и требовали принять законопроект, а также требовали отставки премьер-министра Гахария.