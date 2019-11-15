Протестующие в Тбилиси разбивают палатки перед парламентом Грузии

Иллюстративное фото (twitter.com/24topkz)

Люди протестуют против отказа парламента проголосовать за избирательную реформу

В Грузии участники акции протеста на проспекте Руставели в центре Тбилиси начали разбивать палатки. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на "Грузия-Online".

Отмечается, что перед зданием парламента продолжается массовая акция протеста, начавшаяся после того, как депутаты провалили голосование по реформе избирательной системе.

Главное требование протестующих - назначить досрочные парламентские выборы по пропорциональной системе.

Протестующие требуют отставки правительства, формирования переходного правительства, проведения досрочных парламентских выборов, а также отстранения партии "Грузинская мечта" от управления страной, в том числе от формирования временного правительства.

Участники акции также утверждают, что не разойдутся до тех пор, пока не получат исполнения требований.

Напомним, ранее сообщалось, что 9 сентября парламент Грузии объявил вотум доверия обновленному составу правительства под руководством нового премьер-министра Георгия Гахария, который ранее находился на должности руководителя МВД. Перед этим митингующие несколько месяцев выступали против Гахарии.