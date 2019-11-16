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В Грузии произошли столкновения на акции протеста, есть пострадавшие

Новости » Происшествия     16.11.2019 - 12:07
В Грузии произошли столкновения на акции протеста, есть пострадавшие
Иллюстративное фото (twitter.com)

В результате столкновений пострадали 2 человека

В Грузии во время антиправительственной акции протеста возле офиса правящей партии "Грузинская мечта" произошли столкновения между демонстрантами и силовиками. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на IRN.

Как сообщается, ситуация на акции протеста обострилась, когда демонстранты попытались заблокировать входы в офис "Грузинской мечты". Правоохранители попытались остановить действия протестующих, из-за чего возникли столкновения.

В результате столкновений между силовикам и демонстрантами пострадали два человека. Среди пострадавших - один протестующий и оператор телеканала, который работал на акции. У оператора была сломана рука.

Напомним, ранее сообщалось, что в Грузии вспыхнула новая волна антиправительственных протестов, после того как парламент отказался поддержать избирательную реформу. Реформа предусматривала проведение в 2020 году парламентских выборов по пропорциональной системе. Протестующие вышли под здание парламента и требовали принять законопроект, а также требовали отставки премьер-министра Гахария.

Также РБК-Украина писало, что протестующие в Грузии начали устанавливать палатки у здания парламента в Тбилиси. Участники акции утверждали, что не разойдутся до тех пор, пока все их требования не будут выполнены.

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