ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Митингующие в Грузии разгромили офис правящей партии

Новости » Политика    21.06.2019 - 07:52
Митингующие в Грузии разгромили офис правящей партии
Фото: протесты в Грузии (twitter.com/bbc)

Офис партии "Грузинская мечта" на Руставели разгромлен

В Тбилиси, ночью 21 июня участники протеста в Грузии, который вначале проходил у здания парламента, разгромили офис правящей партии "Грузинская мечта". Как информиует РБК-Украина, об этом сообщает портал "Новости-Грузия".

Протестующие разгромили офис "Грузинской мечты", расположенный на проспекте Руставели.  Кроме того, несколько участников акции сожгли на улице флаг партии.

Спецназ с помощью с слезоточивого газа, резиновых пуль и водометов уже разогнал большую часть митинга, на котором было около семи тысяч человек. Сейчас около сотни участников акции протеста все еще остаются на проспекте Руставели.

Протест начался в 19 часов 20 июня. Его причиной стал приезд в Тбилиси российской парламентской делегации.

 

Фото: разгром офиса партии (newsgeorgia.ge)

Напомним, ночью митингующие, который силой от здания парламента отогнала полиция, начали строить баррикады. Участники акции на проспекте Руставели в Тбилиси для сооружения барьера складывали на проезжей части стулья, столы, мусорные урны.

Во время столкновений митингующих и силовиков пострадали более полусотни человек, из них 14 - активисты. Троим из них понадобилась операция.

В Тбилиси протестующие начали строить баррикады На протестах в Грузии пострадали уже 14 митингующих
Новости Украины протестГрузияТбилиси
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь