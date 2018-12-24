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Президент Германии призвал мир к диалогу

Новости » Политика    24.12.2018 - 13:38
Президент Германии призвал мир к диалогу
Фото: Франк-Вальтер Штайнмайер (из открытых источников)

Штайнмайер призвал продолжать общественный диалог в следующем году

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в своем рождественском обращении призвал мир продолжать вести диалог в следующем 2019 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По словам Штайнмайера, необходимо продолжать вести общественный диалог, ведь "молчание означает застой".

"Разговаривайте с теми людьми, чье мнение отличается от вашего", - призвал президент ФРГ.

Штайнмайер отметил, что некоторые страны являются примером того, к чему приводит потеря способности к ведению диалога. Он вспомнил протесты "желтых жилетов" в Париже, политический раскол в США, волнения в Великобритании из-за Brexit. Немецкий президент отметил, что в Германии также возможно такое развитие событий.

"И у нас в стране есть неуверенность, есть страх, есть гнев", - отметил Штайнмайер.

Напомним, ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что решения президента США Дональда Трампа о выводе войск из Сирии было неожиданным и оно ставит под угрозу дальнейшую борьбу с "Исламским государством".

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