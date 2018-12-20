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Германия выступила против вывода войск США из Сирии

Новости » Политика    20.12.2018 - 15:31
Германия выступила против вывода войск США из Сирии
Фото: Хайко Маас (flickr.com/bankenverband)

В Германии считают, что последствия этого решения повредят борьбе с ИГ

Решение президента США Дональда Трампа о выводе войск из Сирии было неожиданным и оно ставит под угрозу дальнейшую борьбу с "Исламским государством". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление главы МИД Германии Хайко Мааса.

"Существует опасность, что последствия этого решения повредят борьбе с ИГ и поставят под угрозу существующие достижения. В восточной Сирии есть еще активные подпольные структуры террористов", - заявил он.

Он отметил, что поэтому Германия вместе с партнерами работает на политический процесс.

"Лидерство в этом принадлежит ООН", - добавил он.

Напомним, министр по европейским делам при МИД Франции Натали Луазо заявляла, что Франция решила продлить свое военное присутствие в Сирии.

Отметим, 19 декабря США начали вывод войск из Сирии и заявили о переходе к новому этапу борьбы с "Исламским государством". Президент Дональд Трамп отдал приказ о полном выводе американских войск из Сирии. Сирию покинут более 2 тыс. американских военнослужащих, которые занимаются тренировкой местных формирований для борьбы с группировкой "Исламское государство".

Добавим, 14 декабря курдские отряды "Демократических сил Сирии" (SDF) отбили у боевиков террористической группировки "Исламское государство" последний контролируемый ими город в Сирии. Сообщалось, что сирийские силы при поддержке США, штурмовали последний крупный оплот, удерживаемым террористической организацией "Исламское государство" на восточных берегах Евфрата.

 

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