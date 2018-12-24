Президент Німеччини закликав світ до діалогу

Фото: Франк-Вальтер Штайнмаєр (з відкритих джерел)

Штайнмаєр закликав продовжувати суспільний діалог у наступному році

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр у своєму різдвяному зверненні закликав світ продовжувати вести діалог у наступному 2019 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За словами Штайнмаєра, необхідно продовжувати вести суспільний діалог, адже "мовчання означає застій".

"Розмовляйте з тими людьми, чия думка відрізняється від вашої", - закликав президент ФРН.

Штайнмаєр зазначив, що деякі країни є прикладом того, до чого призводить втрата здатності до ведення діалогу. Він згадав протести "жовтих жилетів" у Парижі, політичний розкол у США, хвилювання у Великобританії через Brexit. Німецький президент зазначив, що у Німеччині також можливий такий розвиток подій.

"І у нас в країні є невпевненість, є страх, є гнів", - зазначив Штайнмаєр.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Німеччини Хайко Маас заявив, що рішення президента США Дональда Трампа про виведення військ з Сирії було несподіваним і воно ставить під загрозу подальшу боротьбу з "Ісламською державою".