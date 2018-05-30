Президент Германии осудил убийство Бабченко

Убийство журналиста требует полного расследования, заявил Штайнмайер

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, который с 29 по 30 мая находится в Украине с официальным рабочим визитом, осудил убийство российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Об этом сообщает DW.

Штайнмайер отметил, что это "очень печальная новость", которая потрясла, и требует полного расследования убийства.

"Мы должны создать условия, чтобы журналисты во всем мире делали свою работу без риска для здоровья и жизни", - заявил он.

Напомним, что США рассчитывают на тщательное и беспристрастное расследование убийства российского журналиста Аркадия Бабченко. Кроме того, в Европейском союзе заявили, что рассчитывают на проведение быстрого и прозрачного расследования и привлечения к ответственности виновных в убийстве российского оппозиционного журналиста.

Как известно, 29 мая у подъезда в своем доме тремя выстрелами в спину был застрелен российский журналист Бабченко.