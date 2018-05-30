Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Президент Германии осудил убийство Бабченко

НовостиОбщество    30.05.2018 - 14:55
Фото: Франк-Вальтер Штайнмайер (flickr.com Heinrich-Bоll-Stiftung)
Фото: Франк-Вальтер Штайнмайер (flickr.com Heinrich-Bоll-Stiftung)

Убийство журналиста требует полного расследования, заявил Штайнмайер

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, который с 29 по 30 мая находится в Украине с официальным рабочим визитом, осудил убийство российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Об этом сообщает DW.

Штайнмайер отметил, что это "очень печальная новость", которая потрясла, и требует полного расследования убийства.

"Мы должны создать условия, чтобы журналисты во всем мире делали свою работу без риска для здоровья и жизни", - заявил он.

Напомним, что США рассчитывают на тщательное и беспристрастное расследование убийства российского журналиста Аркадия Бабченко. Кроме того, в Европейском союзе заявили, что рассчитывают на проведение быстрого и прозрачного расследования и привлечения к ответственности виновных в убийстве российского оппозиционного журналиста.

Как известно, 29 мая у подъезда в своем доме тремя выстрелами в спину был застрелен российский журналист Бабченко. 

 

Убийство Бабченко: США поддерживают тщательное и беспристрастное расследование ЕС рассчитывает на быстрое и прозрачное расследование убийства Бабченко
Темы: Убийство Бабченко    Теги публикации: Штайнмайер, Аркадий Бабченко  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
"Оборвался трос ": в сети рассказали о падении с популярного аттракциона (видео)
"Искренняя и скромная": на Донбассе убили 15-летнюю украинку (фото)
Украинский музыкант попал в ужасное ДТП в центре Киева (фото)
В семье Олега Винника случилось горе
On Top