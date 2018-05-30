Убийство Бабченко: США поддерживают тщательное и беспристрастное расследование

США требуют привлечь к ответственности виновных в убийстве Бабченко

Соединенные Штаты Америки (США) рассчитывают на тщательное и беспристрастное расследование убийства российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства США в Украине Twitter.

"Очередное убийство россиянина-эмигранта, критиковавшего Кремль, снова в Украине. Наши искренние соболезнования семье и коллегам Аркадия Бабченко. Мы вместе с правительством Украины поддерживаем тщательное и беспристрастное расследование, что позволит привлечь виновных к ответственности", - говорится в сообщении.

Another Kremlin critic is assassinated abroad, once again in Ukraine. We offer our deepest condolences to Arkady Babchenko's family and colleagues, and we join the government of Ukraine in support of a full and impartial investigation that will bring those responsible to justice. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) May 30, 2018

Ранее в Европейском союзе заявили, что рассчитывают на проведение быстрого и прозрачного расследования и привлечения к ответственности виновных в убийстве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

Напомним, после убийства журналиста Бабченко Украину планирует посетить представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.

Как известно, 29 мая у подъезда в своем доме тремя выстрелами в спину был застрелен российский журналист Бабченко.