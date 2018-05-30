Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Убийство Бабченко: США поддерживают тщательное и беспристрастное расследование

НовостиОбщество    30.05.2018 - 14:27
Фото: Аркадий Бабченко (РБК-Украина)
Фото: Аркадий Бабченко (РБК-Украина)

США требуют привлечь к ответственности виновных в убийстве Бабченко

Соединенные Штаты Америки (США) рассчитывают на тщательное и беспристрастное расследование убийства российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства США в Украине Twitter.

"Очередное убийство россиянина-эмигранта, критиковавшего Кремль, снова в Украине. Наши искренние соболезнования семье и коллегам Аркадия Бабченко. Мы вместе с правительством Украины поддерживаем тщательное и беспристрастное расследование, что позволит привлечь виновных к ответственности", - говорится в сообщении.

Ранее в Европейском союзе заявили, что рассчитывают на проведение быстрого и прозрачного расследования и привлечения к ответственности виновных в убийстве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

Напомним, после убийства журналиста Бабченко Украину планирует посетить представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.

Как известно, 29 мая у подъезда в своем доме тремя выстрелами в спину был застрелен российский журналист Бабченко.

Убийство Бабченко: следователи проведут баллистическую экспертизу Аркадий Бабченко убит: подробности
Темы: Убийство Бабченко    Теги публикации: Аркадий Бабченко  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
"Оборвался трос ": в сети рассказали о падении с популярного аттракциона (видео)
"Искренняя и скромная": на Донбассе убили 15-летнюю украинку (фото)
Украинский музыкант попал в ужасное ДТП в центре Киева (фото)
В семье Олега Винника случилось горе
On Top