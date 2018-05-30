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Президент Німеччини засудив вбивство Бабченка

НовиниСуспільство    30.05.2018 - 14:55
Фото: Франк-Вальтер Штайнмайер (flickr.com Heinrich-Bоll-Stiftung)
Фото: Франк-Вальтер Штайнмайер (flickr.com Heinrich-Bоll-Stiftung)

Вбивство журналіста вимагає повного розслідування, заявив Штайнмайер

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, який з 29 по 30 травня перебуває в Україні з офіційним робочим візитом, засудив вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка в Києві. Про це повідомляє DW.

Штайнмаєр наголосив, що це "дуже сумна новина", яка потрясла, і вимагає повного розслідування вбивства.

"Ми повинні створити умови, щоб журналісти в усьому світі робили свою роботу без ризику для здоров'я і життя", - заявив він.

Нагадаємо, що США розраховують на ретельне і неупереджене розслідування вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка. Крім того, в Європейському союзі заявили, що розраховують на проведення швидкого і прозорого розслідування та притягнення до відповідальності винних у вбивстві російського опозиційного журналіста.

Як відомо, 29 травня біля під'їзду у своєму будинку трьома пострілами в спину був застрелений російський журналіст Бабченко.

 

Вбивство Бабченка: США підтримують ретельне та неупереджене розслідування ЄС розраховує на швидке та прозоре розслідування вбивства Бабченко
Темы: Вбивство Бабченко    Теги публікації: Штайнмайер, Аркадій Бабченко  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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