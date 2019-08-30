Меркель посетит Варшаву 1 сентября, где также будет Зеленский

Фото: Владимир Зеленский и Ангела Меркель (president.gov.ua)

Политики примут участие в мероприятии по случаю годовщины Второй мировой войны

Канцлер Германии Ангела Меркель посетит столицу Польши Варшаву 1 сентября, где также будет президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DPA.

Как заявил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, в Польше Меркель присоединится к президенту Германии Франк-Вальтеру Штафнмайеру. Обычно немецкие лидеры редко посещают совместно мероприятия.

Напомним, в воскресенье, 1 сентября, в Варшаве пройдут мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Церемония начнется рано утром в воскресенье в Велюне, первом городе, который попал под бомбардировку Люфтваффе 80 лет назад.

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский также посетит Польшу 1 сентября. В субботу, 31 августа, Зеленский проведет встречу с президентом Польши Анджеем Дудой.

Также сообщалось, что на днях Владимир Зеленский имел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Президент Украины поблагодарил Меркель за позицию о невозможности возвращения России к "Большой семерке" в условиях агрессии против Украины и оккупации Крыма.