Президент Франции прокомментировал отставку Мэй

Президент Франции Эммануэль Макрон BFMTV.

"Тереза Мэй выполнила мужественную работу для реализации Brexit в интересах своей страны и уважения к европейским партнерам", - отметил Макрон.

Французский лидер заявил, что это решение Мэй должно напомнить британским политикам "в момент важного выбора, негативное голосование без альтернативного проекта приведет к тупику".

Макрон считает, что слишком рано рассуждать о последствиях этого решения.

"Принципы Евросоюза будут продолжать выполняться, в частности, приоритет сохранения хорошей работы ЕС требует быстрого объяснения", - отметил французский президент.

По словам Макрона, теперь Соединенное Королевство, руководствуясь своими процедурами, должно назначить нового премьер-министра.

"Франция готова работать с новым премьер-министром Великобритании по всем европейскими двусторонним вопросам", - заявил он.

Напомним, премьер-министр Британии Тереза Мэй 24 мая объявила, что покидает свой пост 7 июня. Причиной такого решения стали разногласия в стране и правительстве из-за выхода Великобритании из Европейского союза (Brexit).

Позже президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что воспринял заявление Мэй об отставке "без радости". Также пресс-секретарь комиссии Мина Андреева отметила, что позиция Европейского союза по условиям выхода Великобритании из ЕС не изменились, несмотря на отставку премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй.