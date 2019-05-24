Президент Франції прокоментував відставку Мей

Президент Франції Еммануель Макрон BFMTV.

"Тереза Мей виконала мужню роботу для реалізації Brexit в інтересах своєї країни і поваги до європейських партнерів", - зазначив Макрон.

Французький лідер заявив, що це рішення Мей має нагадати британським політикам "в момент важливого вибору, негативне голосування без альтернативного проекту призведе до безвиходу".

Макрон вважає, що занадто рано міркувати про наслідки цього рішення.

"Принципи Євросоюзу будуть продовжувати виконуватися, зокрема, пріоритет збереження гарної роботи ЄС вимагає швидкого пояснення", - зазначив французький президент.

За словами Макрона, тепер Сполучене Королівство, керуючись своїми процедурами, має призначити нового прем'єр-міністра.

"Франція готова працювати з новим прем'єр-міністром Великобританії з усіх європейських і двосторонніх питань", - заявив він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Британії Тереза Мей 24 травня оголосила, що покидає свій пост 7 червня. Причиною такого рішення стали розбіжності в країні і уряді з-за виходу Великобританії з Європейського союзу (Brexit).

Пізніше президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що сприйняв заяву Мей про відставку "без радості". Також прес-секретар комісії Міна Андреєва зазначила, що позиція Європейського союзу за умов виходу Великобританії з ЄС не змінилися, незважаючи на відставку прем'єр-міністра Сполученого Королівства Терези Мей.