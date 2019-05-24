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Евросоюз не изменит позицию по Brexit после отставки Мэй

Новости » Политика    24.05.2019 - 15:25
Евросоюз не изменит позицию по Brexit после отставки Мэй
Иллюстративное фото (Maxpixel.net)

Евросоюз оставит зашедшую в тупик сделку о выходе Британии из ЕС неизменной

Позиция Европейского союза по условиям выхода Великобритании из союза не изменились, несмотря на отставку премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление пресс-секретарь комиссии Мины Андреевой.

По словам Андреевой, президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер воспринял объявление Мэй об отставке "без радости".

"Президент очень любил и ценил работу с премьер-министром Мэй. Он будет также уважать, и устанавливать рабочие отношения с любым новым премьер-министром, кем бы он ни был", - заявила пресс-секретарь комиссии.

Кроме того, Андреева подтвердила, что Евросоюз оставит зашедшую в тупик сделку неизменной, но может изменить сопутствующую политическую декларацию об отношениях между ЕС и Великобританией после Brexit.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что уходит в отставку 7 июня. Таким образом Мэй перестанет быть лидером Консервативной партии, что означает ее отставку с должности главы правительства. Причиной такого решения стали разногласия в стране и правительстве из-за выхода Британии из Евросоюза.

Добавим, правительство Великобритании перенесло опубликование нового плана по выходу из Европейского союза, ожидавшееся 24 мая, на июнь. Новый вариант законопроекта о Brexit был представлен накануне премьер-министром Великобритании общин Терезой Мэй в Палате.

 

Мэй объявила о дате своей отставки Швейцария, скорее всего, не подпишет договор с ЕС, - Reuters
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