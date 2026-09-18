ua en ru
Пт, 18 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Президент Финляндии призвал граждан быть готовыми к возможным диверсиям в стране

01:30 18.09.2026 Пт
2 мин
aimg Эдуард Ткач
Президент Финляндии призвал граждан быть готовыми к возможным диверсиям в стране Фото: Александр Стубб (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Президент Финляндии Александр Стубб призвал жителей страны морально готовится к возможным диверсиям на территории государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Помимо диверсий, Стубб посоветовал финам быть готовыми к дронам, которые залетают на территорию страны. На данный момент известно, что с начала 2026 года года в Финляндии упали уже четыре беспилотника.

По словам финского лидера, речь идет не только о привычной войне, но и о гибридном противостоянии.

"Первый тип - кинетическая война, которую мы сейчас видим между Украиной и Россией. Второй - гибридная война, которую Россия ведет против Европы", - сказал он.

В то же время Стубб подчеркнул, что причин для паники нет. По его словам, армия и власть быстро усилили меры противодействия гибридным угрозам и дронам.

Также он добавил, что важно сохранить спокойствие, сдержанно воспринимать новости и не реагировать на каждый тревожный сигнал.

Что еще важно знать

Напомним, в конце августа Александр Стубб заявил, что не верит в то, что Россия когда-либо захочет напасть на НАТО. Он аргументировал это собственными разведданными, а также средствами сдерживания, по типу ядерного оружия.

Также он сказал, что несмотря на гибридные атаки России, Европе нужно искать контакт с Кремлем и вести диалог.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Финляндия
Новости
Кабмин внес Киев и область в зону повышенного риска: что это значит
Кабмин внес Киев и область в зону повышенного риска: что это значит
Аналитика
Бункер в каждой квартире. Готова ли Украина к израильским стандартам жилья
Мария Волощукредактор РБК-Украина Бункер в каждой квартире. Готова ли Украина к израильским стандартам жилья