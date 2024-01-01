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Президент Фінляндії закликав Європу інвестувати у виробництво зброї

Фото: президент Фінляндії Саулі Нііністьо (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Європі необхідно інвестувати кошти у збільшення виробництва озброєння, для того, щоб довести свою силу та стійкість.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Фінляндії Саулі Нііністьо у своєму новорічному зверненні.

"Європа повинна прокинутися. Нам не потрібні інвестиції у військове виробництво виключно для надання необхідної допомоги. Вони потрібні як засіб переконати, що Європа сильна. Сильна не для того, щоб вести війни, а для того, щоб забезпечити мир", - сказав Нііністьо.

Він впевнений, що вже найближчим часом очікується "більше європейського НАТО в Європі". Окрім цього варто очікувати від Європи більше відповідальності у сфері безпеки на тлі виборів у США і можливої зміни президента.

"Чіткі і швидкі кроки, спрямовані на те, щоб взяти на себе цю відповідальність, також є найкращою відповіддю на всі спекуляції про те, як вибори в США вплинуть на співпрацю в галузі безпеки", - зауважив він. 

Фінляндія закрила кордони із Росією

30 листопада влада Фінляндії вирішила закрити всі пункти пропуску на кордоні з РФ. Це сталося на тлі величезної кількості нелегальних мігрантів, які хотіли в'їхати до Фінляндії з території РФ.

Як зазначав раніше прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, влада уважно стежить за ситуацією на кордоні і може продовжити її закриття.

13 грудня уряд Фінляндії вирішив відкрити два пункти пропуску на кордоні з Росією. Проте вже наступного дня через наплив мігрантів їх знову закрили.

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