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Президент Финляндии призвал Европу инвестировать в производство оружия

Фото: президент Финляндии Саули Нииностио (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Европе необходимо инвестировать средства в увеличение производства вооружения, чтобы доказать свою силу и устойчивость.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Финляндии Саули Нииностио в своем новогоднем обращении.

"Европа должна проснуться. Нам не нужны инвестиции в военное производство исключительно для оказания необходимой помощи. Они нужны как средство убедить, что Европа сильна. Сильна не для того, чтобы вести войны, а для того, чтобы обеспечить мир", - сказал Нииностио.

Он уверен, что в ближайшее время ожидается "больше европейского НАТО в Европе". Кроме этого, стоит ожидать от Европы больше ответственности в сфере безопасности на фоне выборов в США и возможной смены президента.

"Четкие и быстрые шаги, направленные на то, чтобы взять на себя эту ответственность, также лучший ответ на все спекуляции о том, как выборы в США повлияют на сотрудничество в области безопасности", - отметил он.

Финляндия закрыла границы с Россией

30 ноября власти Финляндии решили закрыть все пункты пропуска на границе с РФ. Это произошло на фоне огромного количества нелегальных мигрантов, желавших въехать в Финляндию с территории РФ.

Как отмечал ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, власти внимательно следят за ситуацией на границе и могут продолжить ее закрытие.

13 декабря правительство Финляндии решило открыть два пункта пропуска на границе с Россией. Однако уже на следующий день из-за наплыва мигрантов их снова закрыли.

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