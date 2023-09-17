Президент Фінляндії вважає "величезним" ризик застосування ядерки у війні РФ проти України

Так, коментуючи в інтерв'ю NYT ситуацію з падінням російських ударних дронів на території Румунії, фінський президент заявив, що світ зараз "перебуває в дуже чутливій ситуації".

"Навіть дрібниці можуть дуже сильно змінити ситуацію, і, на жаль, в гірший бік. У цьому полягає ризик такої широкомасштабної війни. Ризик застосування ядерної зброї величезний", - сказав він.

Як пояснив Ніісте, його слова також частково є відповіддю тим, хто критикує "надто обережну" політику президента США Джо Байдена чи німецького канцлера Олафа Шольца щодо надання Україні далекобійних ракет.

Нагадаємо, російські політики та пропагандисти неодноразово погрожували Україні та Заходу ядерними ударами. Як пояснював президент України Володимир Зеленський, Путін програє війну і у нього залишився лише один крок - вселити страх на Заході своєю ядерною зброєю.

Зокрема, росіяни вирішили перемістити свою ядерну зброю в Білорусь. Як зазначали в українській розвідці, перші ядерні боєголовки вже на білоруській території, але армія Білорусі не здатна їх застосувати.

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