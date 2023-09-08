Для Путіна залишився лише один крок - ядерні погрози Заходу, - Зеленський

Російський диктатор Володимир Путін знову спробує пригрозити ядерною зброєю, щоб залякати Захід. Для нього це останній вихід.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час панельної дискусії на 18-й зустрічі Ялтинської європейської стратегії "Майбутнє вирішується в Україні", повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

"Путіну залишився лише один крок: вселити страх на Заході своєю ядерною зброєю... Будуть моменти, коли вони будуть переміщати свою ядерну зброю з одного місця в інше, щоб чинити тиск на Сполучені Штати", - заявив президент.

Варто додати, що під час дискусії президент також відповів на критику контрнаступу Збройних сил України.

"Коли деякі партнери кажуть: так що там із контрнаступом, коли буде наступний крок? Моя відповідь: на сьогодні наші кроки напевно швидші, ніж нові санкційні пакети", - заявив Володимир Зеленський.

Президент наголосив на тому, що для пришвидшення контрнаступу необхідна техніка, а також винищувачі.

"Що довше, то більше людей страждає. Як впливає зброя? Конкретно й безпосередньо, без абстракцій та риторик. Є конкретний вплив конкретної зброї. Що вона потужніша, далекобійніша, то швидше йде контрнаступ", - пояснив лідер країни.