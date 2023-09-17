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Президент Финляндии считает "огромным" риск применения ядерки в войне РФ против Украины

Фото: Саули Ниинисте, президент Финляндии (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Финляндии Саули Ниинисте считает огромным риск применения ядерного оружия в войне, развязанной Россией против Украины. Поэтому он понимает колебания некоторых политических лидеров по поводу предоставления оружия Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Так, комментируя в интервью NYT ситуацию с падением российских ударных дронов на территории Румынии, финский президент заявил, что мир сейчас находится в очень чувствительной ситуации.

"Даже мелочи могут очень сильно изменить ситуацию, и, к сожалению, в худшую сторону. В этом заключается риск столь широкомасштабной войны. Риск применения ядерного оружия огромен", - сказал он.

Как пояснил Ниисте, его слова также частично являются ответом тем, кто критикует "слишком осторожную" политику президента США Джо Байдена или немецкого канцлера Олафа Шольца о предоставлении Украине дальнобойных ракет.

Напомним, российские политики и пропагандисты неоднократно угрожали Украине и Западу ядерными ударами. Как объяснял президент Украины Владимир Зеленский, Путин проигрывает войну и у него остался лишь один шаг - внушить страх на Западе своим ядерным оружием.

В частности, россияне решили переместить свое ядерное оружие в Беларусь. Как отмечалось в украинской разведке, первые ядерные боеголовки уже на белорусской территории, но армия Беларуси не способна их применить.

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Ядерное оружиеФинляндияВойна России против Украины