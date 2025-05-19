Президент Фінляндії пояснив Трампу, чому Росія більше не велика держава

Як зазначає видання, Стубб, один із невеликої групи європейських лідерів, до думки яких прислухається Трамп.

На конференції з безпеки в Таллінні він зізнався, що у своїй розмові з Трампом 17 травня намагався роз'яснити, що Росія більше не є великою державою, "принаймні, в економічному плані".

Стубб зазначив, що за розміром економіки Росія "менша за Італію, трохи більша за Іспанію", при цьому "її відсоткова ставка перевищує 20%, а її резерви вичерпані".

При цьому Росія у військовому відношенні "хотіла заперечувати незалежний суверенітет і територіальну цілісність України три роки тому", проте цього року просунулася лише на 1%.

"Тож це більше не країна, яку можна розглядати як велику державу", - констатував він.

Продовження діалогу з Вашингтоном

За його словами, ці повідомлення потрібно передавати до Вашингтона і продовжувати взаємодіяти з американською адміністрацією.

"Світогляд Трампа не так уже й далекий від того, що ми бачили в "концерті держав" 19 століття - епосі великої сили, іноді конкуренції, а іноді співпраці. Ми повинні переконати адміністрацію США, що вільна торгівля і загальні правила кращі за транзакційні угоди, і ми повинні показати, що ми серйозно ставимося до оборони в Європі і що ми є постачальниками безпеки, а не споживачами безпеки", - додав Стубб.

Трамп втрачає терпіння у відносинах із Росією

Стубб заявив, що Трамп і Путін, які мають поговорити телефоном 19 травня, не повинні вирішувати долю України в обхід президента Володимира Зеленського.

Президент Фінляндії також сказав, що залежно від того, як пройде телефонний дзвінок, сенатори США Ліндсі Грем і Річард Блюменталь представлять до Конгресу цього тижня пакет санкцій, щоб зробити фінанси Росії неспроможними. Стубб перебуває в майже щоденному контакті з Гремом, який описує пакет санкцій як "нищівний".

Стубб заявив: "Якби ми зібрали все воєдино, то могли б сказати, що Зеленський терплячий, а президент Трамп починає втрачати терпіння, але в правильному напрямку, тобто в бік Росії".