Президент Финляндии пояснил Трампу, почему Россия больше не великая держава

Как отмечает издание, Стубб, один из небольшой группы европейских лидеров, к мнению которых прислушивается Трамп.

На конференции по безопасности в Таллинне он признался, что в своем разговоре с Трампом в 17 мая пытался разъяснить, что Россия больше не является великой державой, "по крайней мере, в экономическом плане".

Стубб отметил, что по размеру экономики Россия "меньше Италии, немного больше Испании", при этом "ее процентная ставка превышает 20%, а ее резервы исчерпаны".

При этом Россия в военном отношении "хотела отрицать независимый суверенитет и территориальную целостность Украины три года назад", однако в этом году продвинулась лишь на 1%.

"Так что это больше не страна, которую можно рассматривать как великую державу", - констатировал он.

Продолжение диалога с Вашингтоном

По его словам, эти сообщения нужно передавать в Вашингтон и продолжать взаимодействовать с американской администрацией.

"Мировоззрение Трампа не так уж далеко от того, что мы видели в "концерте держав" 19 века - эпохе большой силы, иногда конкуренции, а иногда сотрудничества. Мы должны убедить администрацию США, что свободная торговля и общие правила лучше транзакционных сделок, и мы должны показать, что мы серьезно относимся к обороне в Европе и что мы являемся поставщиками безопасности, а не потребителями безопасности", - добавил Стубб.

Трамп теряет терпение в отношениях с Россией

Стубб заявил, что Трамп и Путин, которые должны поговорить по телефону в 19 мая, не должны решать судьбу Украины в обход президента Владимира Зеленского.

Президент Финляндии также сказал, что в зависимости от того, как пройдет телефонный звонок, сенаторы США Линдси Грэм и Ричард Блюменталь представят в Конгресс на этой неделе пакет санкций, чтобы сделать финансы России несостоятельными. Стубб находится в почти ежедневном контакте с Грэмом, который описывает пакет санкций как "сокрушительный".

Стубб заявил: "Если бы мы собрали все воедино, то могли бы сказать, что Зеленский терпелив, а президент Трамп начинает терять терпение, но в правильном направлении, то есть в сторону России".