Президент Фінляндії пояснив, що думає про перемовини з Путіним щодо миру в України

Нііністьо заявив, що російський президент Путін відповідальний за воєнні злочини в Україні.

"Здається, що так. Я думаю, що все виглядає так, що він відповідальний за те, що сталося, за злочинні дії", - заявив президент, коли йому нагадали про злочини у Бучі та Маріуполі.

Президент Фінляндії також розповів про його позицію щодо надії президента Франції Еммануеля Макрона та надії канцлера Німеччини Олафа Шольца досягти деескалації в Україні шляхом проведення перемовин з Путіним.

"Я рішуче підтримую продовження зусиль Макрона та Шольца, якщо є шанс врятувати життя. Якщо є така можливість, її потрібно використовувати. На цей час я такої можливості не бачу", - сказав Нііністьо.