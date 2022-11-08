Президент Финляндии пояснил, что думает о переговорах с Путиным касательно мира в Украине

Нииностио заявил, что российский президент Путин ответственен за военные преступления в Украине.

"Кажется, что да. Я думаю, что все выглядит так, что он ответственен за произошедшее за преступные действия", - заявил президент, когда ему напомнили о преступлениях в Буче и Мариуполе.

Президент Финляндии также рассказал о его позиции по поводу надежды президента Франции Эммануэля Макрона и надежды канцлера Германии Олафа Шольца достичь деэскалации в Украине путем проведения переговоров с Путиным.

"Я решительно поддерживаю продолжение усилий Макрона и Шольца, если есть шанс спасти жизнь. Если есть такая возможность, ее нужно использовать. В настоящее время я такой возможности не вижу", - сказал Ниининость.