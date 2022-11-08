Президент Финляндии пояснил, что думает о переговорах с Путиным касательно мира в Украине

Если есть возможность достичь деэскалации в Украине путем переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, то ее нужно использовать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Финляндии Саули Нииностио, которое приводит Helsingin Sanomat.
Нииностио заявил, что российский президент Путин ответственен за военные преступления в Украине.
"Кажется, что да. Я думаю, что все выглядит так, что он ответственен за произошедшее за преступные действия", - заявил президент, когда ему напомнили о преступлениях в Буче и Мариуполе.
Президент Финляндии также рассказал о его позиции по поводу надежды президента Франции Эммануэля Макрона и надежды канцлера Германии Олафа Шольца достичь деэскалации в Украине путем проведения переговоров с Путиным.
"Я решительно поддерживаю продолжение усилий Макрона и Шольца, если есть шанс спасти жизнь. Если есть такая возможность, ее нужно использовать. В настоящее время я такой возможности не вижу", - сказал Ниининость.
Напомним, что Финляндия хочет запретить гражданам РФ все сделки по недвижимости.
Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за возобновление мирных переговоров между Украиной и Россией. При этом, по его мнению, они должны происходить на условиях Киева и в то время, когда это будет удобно Украине.
Ранее РБК-Украина писала о том, что США и НАТО не исключают начало мирных переговоров по войне в Украине. Это может произойти в случае, если Украина отвоюет Херсон, бой за который имеет и стратегическое, и дипломатическое значение.
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