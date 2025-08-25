Президент Фінляндії пояснив, чому вимоги Путіна до України нереалістичні

За словами Стубба, Кремль застосовує "типову російську тактику переговорів". Спершу озвучуються абсолютно неприйнятні вимоги, а згодом починається відступ від них.

Він також наголосив, що для американської аудиторії важливо зрозуміти суть територіальних претензій РФ. Як пояснив фінський президент, вимоги Путіна до України можна порівняти з тим, якби США мали віддати Флориду, Джорджію, Південну та Північну Кароліну, Вірджинію і Меріленд, а також створити коридор для атаки Нью-Йорка.

Стубб зазначив, що такі вимоги є нереалістичними, і Кремль це усвідомлює. Водночас він нагадав, що Росія з 2014 року намагається повністю захопити Донбас, однак навіть за 12 років їй це не вдалося.

"Він контролює 75% Донбасу, але на це пішло 12 років, і 50% було захоплено одразу на початку. Тож просування відбувається дуже повільно", - підкреслив президент Фінляндії.