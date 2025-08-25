UA

Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Президент Фінляндії пояснив, чому вимоги Путіна до України нереалістичні

Фото: президент Фінляндії Александр Стубб (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Російський диктатор Володимир Путін під час нинішніх переговорів щодо завершення війни навмисно висуває умови, які неможливо прийняти. Ці вимоги є нереалістичними.

Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб, повідомляє РБК-Україна з посиланням на програму One Nation на телеканалі Fox News.

За словами Стубба, Кремль застосовує "типову російську тактику переговорів". Спершу озвучуються абсолютно неприйнятні вимоги, а згодом починається відступ від них.

Він також наголосив, що для американської аудиторії важливо зрозуміти суть територіальних претензій РФ. Як пояснив фінський президент, вимоги Путіна до України можна порівняти з тим, якби США мали віддати Флориду, Джорджію, Південну та Північну Кароліну, Вірджинію і Меріленд, а також створити коридор для атаки Нью-Йорка.

Стубб зазначив, що такі вимоги є нереалістичними, і Кремль це усвідомлює. Водночас він нагадав, що Росія з 2014 року намагається повністю захопити Донбас, однак навіть за 12 років їй це не вдалося.

"Він контролює 75% Донбасу, але на це пішло 12 років, і 50% було захоплено одразу на початку. Тож просування відбувається дуже повільно", - підкреслив президент Фінляндії.

Вимоги Росії та переговори у Вашингтоні

Як відомо, під час переговорів у Алясці Путін озвучив президентові США Дональду Трампу свої умови щодо припинення війни проти України. Серед висунутих вимог - територіальні поступки з боку Києва.

Москва заявила нібіто про готовність залишити частину окупованих територій Харківської та Сумської областей, однак вимагає від України передати контроль над землями на сході, зокрема у Донецькій області.

Європейські лідери під час переговорів у Білому домі намагалися донести до Трампа небезпеку можливих поступок Росії щодо територій України - решти Донецької області.

Як пише The Wall Street Journal, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сказав, що "вимога Москви щодо всього Донбасу є рівноцінною проханням до США відмовитися від Флориди".

А президент Фінляндії Александер Стубб охарактеризував східноукраїнські міста Краматорськ і Слов’янськ як "бастіон проти гунів".

Президент України Володимир Зеленський допустив можливість "пропорційного обміну" територіями, проте наголосив, що подібні рішення не можуть ухвалюватися без урахування позиції українського народу.

