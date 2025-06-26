Президент Фінляндії оцінив перспективи України на вступ до НАТО найближчим часом

Вступ України до НАТО

Під час повномасштабної війни Україна зробила важливий крок на шляху до членства в НАТО, подавши восени 2022 року заявку на пришвидшений вступ до Альянсу.

У НАТО підкреслюють, що Україна має перспективу членства, однак вступ до Альянсу під час війни наразі виключений. А президент США Дональд Трамп взагалі відкидав можливість членства України в Альянсі.

Водночас глава Пентагону Піт Гегсет назвав нереалістичним членство України в НАТО як можливу гарантію безпеки для завершення війни.

Також президент Володимир Зеленський прокоментував перспективи вступу України до НАТО.

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