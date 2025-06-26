Президент Финляндии оценил перспективы Украины на вступление в НАТО в ближайшее время

Вступление Украины в НАТО

Во время полномасштабной войны Украина сделала важный шаг на пути к членству в НАТО, подав осенью 2022 года заявку на ускоренное вступление в Альянс.

В НАТО подчеркивают, что Украина имеет перспективу членства, однако вступление в Альянс во время войны пока исключено. А президент США Дональд Трамп вообще отвергал возможность членства Украины в Альянсе.

В то же время глава Пентагона Пит Хегсет назвал нереалистичным членство Украины в НАТО как возможную гарантию безопасности для завершения войны.

Также президент Владимир Зеленский прокомментировал перспективы вступления Украины в НАТО.

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