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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Президент Финляндии оценил перспективы Украины на вступление в НАТО в ближайшее время

Фото: Александр Стубб, президент Финляндии (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что без поддержки Соединенных Штатов вступление Украины в НАТО в ближайшей перспективе маловероятно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Стубба в эфиры телеканала CNBC.

"Реалистично можно сказать, что если одно из ключевых государств-членов альянса, другими словами, США, будет против членства Украины в НАТО в этот конкретный момент, это не произойдет в краткосрочной перспективе или, как вы это определяете, в среднесрочной перспективе, - заявил он.

В то же время лидер Финляндии выразил убеждение, что в долгосрочной перспективе Украина должна получить свой путь в Альянс.

 

Вступление Украины в НАТО

Во время полномасштабной войны Украина сделала важный шаг на пути к членству в НАТО, подав осенью 2022 года заявку на ускоренное вступление в Альянс.

В НАТО подчеркивают, что Украина имеет перспективу членства, однако вступление в Альянс во время войны пока исключено. А президент США Дональд Трамп вообще отвергал возможность членства Украины в Альянсе.

В то же время глава Пентагона Пит Хегсет назвал нереалистичным членство Украины в НАТО как возможную гарантию безопасности для завершения войны.

Также президент Владимир Зеленский прокомментировал перспективы вступления Украины в НАТО.

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