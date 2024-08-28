Президент Фінляндії назвав найкращий спосіб досягнення миру в Україні

Що передувало

Нагадаємо, вчора, 27 серпня, президент України Володимир Зеленський заявив, що війна між Україною та Росією закінчиться діалогом. Але для цього необхідно, щоб Україна мала сильну позицію.

Також він розповів, що Київ розробив план перемоги України. Туди, зокрема, входить операція в Курській області. Такий план глава української держави хоче подати президенту США Джо Байдену.

Зустріч Зеленського та Байдена, ймовірно, відбудеться у вересні під час засідань Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

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