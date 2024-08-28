Президент Фінляндії назвав найкращий спосіб досягнення миру в Україні

Миру між Україною та Росією можна досягти за допомогою постачання зброї українським захисникам.
Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.
Глава фінської держави наголосив, що постачання зброї ЗСУ - це "найкращий спосіб досягти миру".
"Така реальність", - додав він.
Також Стубб прокоментував можливість відправлення українським захисникам далекобійної зброї. За його словами, достатніх підстав для таких постачань наразі немає.
При цьому президент зазначив, що становище України на полі бою покращало порівняно з весною. Зокрема, це пов'язано з операцією в Курській області.
"Україна змогла створити нестабільність у Росії та викликати недовіру до неї. Це завжди добре з погляду військової стратегії", - наголосив Стубб.
Нагадаємо, вчора, 27 серпня, президент України Володимир Зеленський заявив, що війна між Україною та Росією закінчиться діалогом. Але для цього необхідно, щоб Україна мала сильну позицію.
Також він розповів, що Київ розробив план перемоги України. Туди, зокрема, входить операція в Курській області. Такий план глава української держави хоче подати президенту США Джо Байдену.
Зустріч Зеленського та Байдена, ймовірно, відбудеться у вересні під час засідань Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.
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