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Зеленський у вересні представить Байдену план перемоги. Його покажуть і Гарріс з Трампом

Вівторок 27 серпня 2024 15:25
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Зеленський у вересні представить Байдену план перемоги. Його покажуть і Гарріс з Трампом Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський у вересні планує представити план перемоги України президенту США Джо Байдену.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив під час Форуму "Україна 2024. Незалежність".

"Курська область входить у наш план - план перемоги України. Можливо, це звучить для когось надто амбітно, але для нас це важливий план", - сказав Зеленський.

За його словами, це перший напрямок плану миру. Наступними є закріплення України в стратегічному місці безпекової інфраструктури світу та пакет примусу Росії до закінчення війни дипломатичним шляхом.

І останній четвертий, це економічний напрям.

"План підготовлений. Гадаю, що правильно буде, якщо я цей план представлю спочатку президенту США. Від нього залежить успішність цього плану - дадуть нам те, що в цьому плані, чи не дадуть, чи будемо ми вільні у використанні того, що там буде в цьому плані", - сказав він.

Зеленський зауважив, що планує представити план перемоги України президенту США Джозефу Байдену у вересні. Після цього є також намір передати цей план Камалі Гарріс і Дональду Трампу.

Саміт миру

На початку червня у Швейцарії відбувся перший саміт миру. Його відвідали представники з понад 100 країн та міжнародних організацій. Частина з яких пізніше підписала спільне комюніке.

Однак Індія, Бразилія, Таїланд та кілька інших країн не підписали комюніке. У МЗС Індії пояснили, чому країна не підписала декларацію Саміту миру.

Про те, що Україна змогла досягти на саміті миру, а що у неї не вийшло - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Також президент Володимир Зеленський розповів, що наступний саміт миру планується провести до кінця 2024 року.Більш детально про плани Києва - у за посиланням.

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