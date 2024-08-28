Президент Финляндии назвал лучший способ достижения мира в Украине

Мира между Украиной и Россией можно достичь при помощи поставок оружия украинским защитникам.
Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.
Глава финского государства подчеркнул, что поставки оружия ВСУ - это "лучший способ достичь мира".
"Такова реальность", - добавил он.
Также Стубб прокомментировал возможность отправки украинским защитникам дальнобойного оружия. По его словам, достаточных оснований для таких поставок пока нет.
При этом президент отметил, что положение Украины на поле боя улучшилось по сравнению с весной. В частности, это связано с операцией в Курской области.
"Украина смогла создать нестабильность в России и вызвать недоверие к ней. Это всегда хорошо с точки зрения военной стратегии", - подчеркнул Стубб.
Напомним, вчера, 27 августа, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война между Украиной и Россией закончится диалогом. Но для этого необходимо, чтобы у Украины была сильная позиция.
Также он рассказал, что Киев разработал план победы Украины. Туда, в том числе, входит операция в Курской области. Такой план глава украинского государства хочет представить президенту США Джо Байдену.
Встреча Зеленского и Байдена, вероятно, пройдет в сентябре во время заседаний Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
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