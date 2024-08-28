Президент Финляндии назвал лучший способ достижения мира в Украине

Глава финского государства подчеркнул, что поставки оружия ВСУ - это "лучший способ достичь мира".

"Такова реальность", - добавил он.

Также Стубб прокомментировал возможность отправки украинским защитникам дальнобойного оружия. По его словам, достаточных оснований для таких поставок пока нет.

При этом президент отметил, что положение Украины на поле боя улучшилось по сравнению с весной. В частности, это связано с операцией в Курской области.

"Украина смогла создать нестабильность в России и вызвать недоверие к ней. Это всегда хорошо с точки зрения военной стратегии", - подчеркнул Стубб.