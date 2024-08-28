RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Президент Финляндии назвал лучший способ достижения мира в Украине

Фото: Александр Стубб, президент Финляндии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Мира между Украиной и Россией можно достичь при помощи поставок оружия украинским защитникам.

Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Глава финского государства подчеркнул, что поставки оружия ВСУ - это "лучший способ достичь мира". 

"Такова реальность", - добавил он. 

Также Стубб прокомментировал возможность отправки украинским защитникам дальнобойного оружия. По его словам, достаточных оснований для таких поставок пока нет. 

При этом президент отметил, что положение Украины на поле боя улучшилось по сравнению с весной. В частности, это связано с операцией в Курской области.

"Украина смогла создать нестабильность в России и вызвать недоверие к ней. Это всегда хорошо с точки зрения военной стратегии", - подчеркнул Стубб. 

Что предшествовало

Напомним, вчера, 27 августа, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война между Украиной и Россией закончится диалогом. Но для этого необходимо, чтобы у Украины была сильная позиция.

Также он рассказал, что Киев разработал план победы Украины. Туда, в том числе, входит операция в Курской области. Такой план глава украинского государства хочет представить президенту США Джо Байдену.

Встреча Зеленского и Байдена, вероятно, пройдет в сентябре во время заседаний Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияФинляндияПомощь УкраинеВойна в Украине