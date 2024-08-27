Війна України з Росією закінчиться діалогом, але треба мати сильні позиції, - Зеленський

Україна потребує сильних позицій для діалогу з Росією щодо завершення війни. Перевагу необхідно отримати до саміту миру.

Про це під час пресконференції заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна .

Журналіст запитав у глави держави, про які вигідні умови для завершення війни з Росією може йтися, поки окупанти продовжують свій наступ на Покровськ і їхнє просування не сповільнюється.

Президент у відповідь звернув увагу, що просування росіян у бік Покровська до Курської операції було трохи швидшим.

Також він додав, що ворог на Покровському напрямку не відступає. І якщо солдати РФ вирішать повернутися назад - їх розстріляють.

"Вони тиснуть, їм це потрібно. Це як ситуація з Бахмутом - вони там покладуть 50-60 тисяч людей", - зазначив Зеленський.

За його словами, Україна не може перекинути на Покровський напрямок таку саму кількість солдатів, яка зосереджена там у росіян.

"Я вважаю, що це (було б - ред.) неправильно. І я дуже радий, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський також вважає. Тому що має бути хитрість", - пояснив президент.

Він наголосив, що Україні потрібно на саміті миру перебувати у потужній позиції.

"Звичайно, все закінчиться діалогом. Але треба мати сильні позиції до цього діалогу", - заявив глава держави.