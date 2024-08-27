Війна України з Росією закінчиться діалогом, але треба мати сильні позиції, - Зеленський
Україна потребує сильних позицій для діалогу з Росією щодо завершення війни. Перевагу необхідно отримати до саміту миру.
Про це під час пресконференції заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна.
Журналіст запитав у глави держави, про які вигідні умови для завершення війни з Росією може йтися, поки окупанти продовжують свій наступ на Покровськ і їхнє просування не сповільнюється.
Президент у відповідь звернув увагу, що просування росіян у бік Покровська до Курської операції було трохи швидшим.
Також він додав, що ворог на Покровському напрямку не відступає. І якщо солдати РФ вирішать повернутися назад - їх розстріляють.
"Вони тиснуть, їм це потрібно. Це як ситуація з Бахмутом - вони там покладуть 50-60 тисяч людей", - зазначив Зеленський.
За його словами, Україна не може перекинути на Покровський напрямок таку саму кількість солдатів, яка зосереджена там у росіян.
"Я вважаю, що це (було б - ред.) неправильно. І я дуже радий, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський також вважає. Тому що має бути хитрість", - пояснив президент.
Він наголосив, що Україні потрібно на саміті миру перебувати у потужній позиції.
"Звичайно, все закінчиться діалогом. Але треба мати сильні позиції до цього діалогу", - заявив глава держави.
Що передувало
Нагадаємо, російські окупанти останні кілька тижнів досягають успіхів на Покровському напрямку. Вони продовжують наступ, навіть попри просування українських захисників у Курській області.
Як зазначав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, українські захисники щодня ліквідують близько 300 окупантів на Покровському напрямку.
Більш детально про ситуацію в Покровську - у репортажі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.