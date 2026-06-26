Президент Фінляндії дав позитивний прогноз про майбутнє України

Три головні провали Кремля

Глава Фінляндії категорично відкинув думку про те, що російський диктатор Володимир Путін зміг зміцнити свої позиції завдяки цій війні.

За його словами, дії Кремля призвели до абсолютно протилежних результатів від тих, які планувалися у Москві.

Першою і головною поразкою РФ він назвав європейське майбутнє України.

"Провал номер один - Україна буде європейською. Вона буде державою-членом ЄС і зрештою державою-членом НАТО", - наголосив фінський президент.

Другим провалом Стубб вважає розширення Альянсу, адже саме російська агресія змусила Фінляндію та Швецію відмовитися від нейтралітету.

Він підкреслив, що ці країни ні за що б не приєдналися до блоку, якби Росія не напала на Україну, а тепер НАТО отримало одні з найсильніших військових держав у регіоні.

Третім ударом для Москви стало стрімке зростання оборонних витрат у Європі.

"Тож говорити про наділену владою Росію, я просто не вірю в цей наратив", - резюмував лідер Фінляндії.