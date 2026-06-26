Президент Финляндии дал положительный прогноз о будущем Украины

Три главных провала Кремля

Глава Финляндии категорически отверг мнение о том, что российский диктатор Владимир Путин смог укрепить свои позиции благодаря этой войне.

По его словам, действия Кремля привели к совершенно противоположным результатам от планировавшихся в Москве.

Первым и главным поражением РФ он назвал европейское будущее Украины.

"Провал номер один – Украина будет европейской. Она будет государством-членом ЕС и в конечном счете государством-членом НАТО", - подчеркнул финский президент.

Вторым провалом Стубб считает расширение Альянса, ведь именно российская агрессия вынудила Финляндию и Швецию отказаться от нейтралитета.

Он подчеркнул, что эти страны ни за что не присоединились бы к блоку, если бы Россия не напала на Украину, а теперь НАТО получило одни из сильнейших военных государств в регионе.

Третьим ударом для Москвы стал стремительный рост оборонных расходов в Европе.

"Так что говорить о наделенной властями России, я просто не верю в этот нарратив", - резюмировал лидер Финляндии.