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Президент Финляндии дал положительный прогноз о будущем Украины

20:05 26.06.2026 Пт
2 мин
Лидер Финляндии назвал три главных провала Путина
aimg Сергей Козачук
Фото: президент Финляндии Александр Стубб (Getty Images)

Россия полностью провалила свои стратегические цели в войне против Украины. Украина обязательно станет членом ЕС и НАТО.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью Politico.

Три главных провала Кремля

Глава Финляндии категорически отверг мнение о том, что российский диктатор Владимир Путин смог укрепить свои позиции благодаря этой войне.

По его словам, действия Кремля привели к совершенно противоположным результатам от планировавшихся в Москве.

Первым и главным поражением РФ он назвал европейское будущее Украины.

"Провал номер один – Украина будет европейской. Она будет государством-членом ЕС и в конечном счете государством-членом НАТО", - подчеркнул финский президент.

Вторым провалом Стубб считает расширение Альянса, ведь именно российская агрессия вынудила Финляндию и Швецию отказаться от нейтралитета.

Он подчеркнул, что эти страны ни за что не присоединились бы к блоку, если бы Россия не напала на Украину, а теперь НАТО получило одни из сильнейших военных государств в регионе.

Третьим ударом для Москвы стал стремительный рост оборонных расходов в Европе.

"Так что говорить о наделенной властями России, я просто не верю в этот нарратив", - резюмировал лидер Финляндии.

Путь Украины в ЕС

Напомним, 15 июня 2026 Украина официально открыла первый кластер «Основы» в переговорах о вступлении в ЕС. Этот блок включает ключевые вопросы правосудия, свободы и основных прав.

В целом стране необходимо согласовать шесть тематических кластеров законодательства, а оптимистическим дедлайном полноправного членства определен 2030 год.

Впоследствии в Брюсселе подчеркнули, что Евросоюз переходит к индивидуальному подходу по отношению к Украине и Молдове, поэтому их дальнейшее движение не будет синхронным, а скорость будет зависеть исключительно от результатов реформ каждого государства.

В то же время канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что полноправного членства Украины в ЕС до конца войны не будет. Вместо этого Берлин предложил Киеву альтернативную модель интеграции - статус ассоциированного члена как промежуточный этап.

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