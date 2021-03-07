Президент Финляндии раскритиковал политику ЕС по закупке COVID-вакцин

По мнению политика, альтернативой централизованных закупок в ЕС может стать самостоятельное приобретение странами препаратов.

"У нас есть примеры стран, которые достигли успеха в сравнении с ЕС в получении вакцин для себя", - сказал президент Финляндии.

При этом он назвал "интересной" идею самостоятельной закупки вакцины его страной.

"Некоторые страны Евросоюза, такие как Венгрия, Чешская Республика и Словакия, использовали собственные медицинские органы, чтобы обойти процесс общего утверждения ЕС. Конечно, я не могу комментировать, какая вакцина является хорошей или должна быть доступной здесь", - сказал он.

На вопрос, пытается ли Финляндия получать вакцины вне процесса утверждения ЕС, он ответил опосредованно, отметив, что "все возможности должны оцениваться открыто".