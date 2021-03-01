В Финляндии объявили режим чрезвычайного положения из-за роста случаев COVID

В понедельник, 1 марта, правительство Финляндии вновь объявило режим чрезвычайного положения в стране. Такое решение было принято в связи с ростом количества инфицированных коронавирусом.

Об этом сообщает Reuters .

"Правительство считает, что нам всем необходимо сократить число контактов", - сообщила премьер-министр Санна Марин.

Режим чрезвычайного положения позволяет закрывать рестораны, школы, ограничивать передвижение внутри страны и др. Границы Финляндии закрыты.

В стране уже вводился режим чрезвычайного положения весной, во время первой волны коронавируса.

В нескольких регионах Финляндии за последние две недели наблюдался быстрый рост заражения COVID-19, со вспышками среди лыжников в Лапландии и рабочих на верфях и строительных площадках.

В Финляндии за последние сутки было выявлено 392 новых случая коронавируса. Общее число заразившихся достигло 58 064, умерли 742.