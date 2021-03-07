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Президент Фінляндії розкритикував політику ЄС щодо закупівлі COVID-вакцин

Автор: Андрій Василюк

Президент Фінляндії Саулі Нііністе розкритикував Європейський Союз за політику спільних закупівель вакцин проти коронавірусу. Він вважає, що такий метод виявився неефективним.

Про це повідомляє видання Yle.

На думку політика, альтернативою централізованих закупівель в ЄС може стати самостійне придбання країнами препаратів.

"У нас є приклади країн, які досягли успіху в порівнянні з ЄС в отриманні вакцин для себе", - сказав президент Фінляндії.

При цьому він назвав "цікавою" ідею самостійної закупівлі вакцини його країною.

"Деякі країни Євросоюзу, такі як Угорщина, Чеська Республіка та Словаччина, використовували власні медичні органи, щоб обійти процес загального затвердження ЄС. Звичайно, я не можу коментувати, яка вакцина є хорошою або чи має бути доступною тут", - сказав він.

На запитання, чи намагається Фінляндія отримувати вакцини поза процесом затвердження ЄС, він відповів опосередковано, зазначивши, що "усі можливості повинні оцінюватися відкрито".

Нагадаємо, у понеділок, 1 березня, уряд Фінляндії знову оголосив режим надзвичайного стану в країні. Таке рішення було прийнято у зв'язку зі зростанням кількості інфікованих коронавірусом.

Режим надзвичайного стану дозволяє закривати ресторани, школи, обмежувати пересування всередині країни та ін. Кордону Фінляндії закриті.

В країні вже запроваджувався режим надзвичайного стану навесні, під час першої хвилі коронавірусу.

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