UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Президент Финляндии про присоединение к НАТО: Россия не оставила нам выбора

Фото: президент Финляндии Саули Ниинисте (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Россия своим полномасштабным вторжением в Украину показала, что она готова напасть на любую соседнюю страну.

Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинисте, передает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Хоть я и не верю, что Россия может напасть на Финляндию сейчас или в будущем, но политический накал в Европе и мире не оставляет места для нейтральных стран", - заявил глава финского государства.

Он отметил, что, судя по телефонному разговору с президентом РФ Владимиром Путиным, в ближайшее время проблем для Финляндии со стороны России не предвидится. При этом он уточнил, что слова Путина не может быть стопроцентным подтверждением отсутствия угрозы.

Напомним, сегодня Финляндия официально подает заявку на вступление в НАТО. Руководство страны приняло соответствующее решение на фоне российского вторжения в Украину.

Также стоит заметить, что Турция оценивает намерение Швеции и Финляндии вступить в НАТО негативно. Поскольку считает скандинавские страны приютом для "террористических организаций".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОРоссийская ФедерацияФинляндияСаули Ниинисте