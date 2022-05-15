Президент Фінляндії про приєднання до НАТО: Росія не залишила нам вибору

"Хоча я і не вірю, що Росія може напасти на Фінляндію зараз або в майбутньому, але політичне напруження в Європі та світі не залишає місця для нейтральних країн", - заявив глава фінської держави.

Він зазначив, що судячи з телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним, найближчим часом проблем для Фінляндії з боку Росії не передбачається. Водночас він уточнив, що слова Путіна не можуть бути стовідсотковим підтвердженням відсутності загрози.