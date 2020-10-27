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Президент ФИФА заразился коронавирусом

Мир , Вторник 27 октября 2020 17:55
Президент ФИФА заразился коронавирусом
Фото: Джанни Инфантино (kremlin.ru)​​​​​​​
Автор: Максим Зайченко

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино получил положительный результат на COVID-19. У него легкие симптомы болезни.

Об этом говорится в заявлении ФИФА 27 октября, передает агентство Reuters.

Инфантино сообщил о легких симптомах, он находится на самоизоляции. Он пробудет на карантине как минимум 10 дней.

"Все люди, которые контактировали с президентом ФИФА в течение последних нескольких дней, были проинформированы соответствующим образом, и им предлагается предпринять необходимые шаги... ФИФА искренне желает президенту Инфантино скорейшего выздоровления", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее против Инфантино открыли дело в Швейцарии. Его подозревают в подстрекательстве сотрудников федеральной прокуратуры к злоупотреблению должностными полномочиями.

Также РБК-Украина писало, что в июне 2020 года прокуратура Швейцарии возбудила новое дело против экс-президента ФИФА Блаттера.

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